Más de 6,000 casos de maltrato y abandono infantil en el área de St. Louis siguen abiertos

Cuando Anna Reilly vio un artículo de noticias sobre cómo la División Infantil de Missouri tiene un grave problema con la falta de personal, se sintió obligada a formar parte de la solución.

El otoño pasado, la graduada de Washington University estaba buscando una nueva carrera. Y, en una feria laboral, Reilly fue contratada de inmediato como una investigadora de la División Infantil encargada de evaluar presuntos casos de maltrato y abandono infantil.

“Leí el artículo y dije: Esto es algo que puedo hacer. Esto es algo en lo que puedo ayudar,” dijo Reilly.

Reilly no tardó mucho en descubrir que la oficina de la División Infantil que supervisa St. Louis y el Condado de St. Louis carecía gravemente de investigadores. Eso hizo que rápidamente tuviera muchos más casos de los que debería tener a su cargo.

Unos cuatro meses después de asumir su puesto, Reilly tenía un turno de fin de semana cuando, en vez de poder ponerse al día con su carga de trabajo existente, le asignaron más casos.

Llegó a la conclusión de que su trabajo era insostenible. Después de trabajar prácticamente sin parar un fin de semana en un número de casos desgarradores, llegó a su límite.

“Fui el Lunes, y trabajé de nuevo,” dijo Reilly. “Y ya no podía. No podía seguir. Porque vas al día siguiente y tienes dos casos más. Pero ya tenía dos casos más del fin de semana en los que todavía estaba trabajando. Ya no veía la manera de salir del hoyo.”

A inicios de Agosto, solo había 16 investigadores haciendo el trabajo que Reilly antes hacía – evaluar casos potenciales de maltrato y abandono infantil en St. Louis y el Condado de St. Louis. Según los funcionarios del Departamento de Servicios Sociales y División Infantil, la oficina debería tener aproximadamente 60 investigadores.

Debido a esta falta de personal, hay más de 6,000 casos pendientes de acusaciones de maltrato y abandono infantil que han seguido abiertos por más de 45 días. Eso es mucho más que en otras regiones de Missouri – incluyendo oficinas que supervisan los Condados de Jackson, Springfield y mucho de la zona rural de Missouri.

No todos los casos pendientes serán confirmados como maltrato o abandono. Aun así, los formuladores de políticas de Missouri que siguen los temas de bienestar infantil dijeron que la incapacidad de investigar plenamente miles de casos pone a los niños en riesgo.

“El riesgo es que cada caso que ha sido enviado es un niño, y un niño que está potencialmente en una situación peligrosa,” dijo Jessica Seitz, la directora ejecutiva de Missouri KidsFirst, que aboga por políticas estatales que detienen el maltrato infantil. “Y la División Infantil tiene el mandato de mantener a nuestros niños seguros en Missouri. Y el riesgo es que no lo están cumpliendo. Estos no son solo casos. Estos son niños.”

Los líderes en el Departamento de Servicios Sociales y la División Infantil han sido claros al respecto: Lo que está pasando en St. Louis y el Condado de St. Louis es un gran problema que necesita medidas decisivas. Funcionarios en ambas agencias están tratando de aumentar el salario para los investigadores y brindar más apoyo externo para que se puedan reducir los casos pendientes.

“En muchos casos, los investigadores van a darle prioridad a los casos que ellos creen corren el mayor riesgo de peligro. Pero eso no significa que no exista ningún riesgo en estos casos atrasados,” dijo Robert Knodell, el director del Departamento de Servicios Sociales. “Es por eso que estamos decididos a controlar los casos pendientes y asegurar que todas nuestras investigaciones sean finalizadas de manera oportuna.”

Tanto los legisladores como los funcionarios en el poder ejecutivo estatal enfatizó que acabar con los casos pendientes no será fácil o rápido. Y lograr que el equipo de investigación cuente con el personal necesario puede ser difícil, especialmente porque hay otros trabajos disponibles en la región de St. Louis que podrían pagar mejor y ofrecer horarios más flexibles.

“Va a exigir el esfuerzo de mucha gente que se enfoca en ello,” dijo la senadora estatal Mary Elizabeth Coleman, una Republicana de Arnold. “Creo que es fácil sentirse impotente cuando te enteras de cosas como esta. Y si te sientes impotente y de ahí le das un poco la espalda y no sigues trabajando en ella – o no intentas hacer algo para ayudar – no creo que sea la solución correcta.”

Reilly añadió: “Los niños no están seguros. Alguien reportó que podrían no estar seguros. ¿Y ese niño? No los consideraría seguros hasta que su caso esté resuelto.”

Brian Munoz / St. Louis Public Radio Darrell Missey, el director de la División Infantil del Estado de Missouri, es entrevistado en un estudio de St. Louis Public Radio. Missey dijo que algunas de las alegaciones hechas en la línea de atención del estado incluyen el abuso físico y sexual y el abandono infantil que, él agrega, es “fomentado generalmente por la adicción, la enfermedad mental y la pobreza.”

De llamada a visita

En Missouri, si alguien cree que hay un niño que está siendo maltratado o abandonado, se le aconsejallamar a la línea de atención del estado.

Cuando los operadores de la línea de atención que filtran las llamadas creen que una acusación es lo suficientemente seria como para justificar más atención, la envían a investigadores en las oficinas regionales alrededor del estado. Si un niño se encuentra en peligro inminente, los empleados de la División Infantil intentarán ver a ese niño dentro de pocas horas y se aseguran de que la fuerza policial sea contactada.

“Tienes alegatos de abuso físico y sexual, las cuales son las cosas más serias. Y tienes abandono, lo cual es la mayoría de los casos,” dijo el director de la División Infantil, Darrel Missey. “Y [los casos de abandono] son fomentados generalmente por la adicción, la enfermedad mental y la pobreza.”

Investigar una demanda de maltrato o abandono infantil requiere de un número de pasos: llamar a la persona que hizo la acusación, viajar al hogar en donde el presunto maltrato o abandono podría estar ocurriendo, hablar con los padres del niño y hablar con el niño. Los investigadores también tienen que hablar con los otros niños en el hogar o con personas que pueden tener una relación con la familia en cuestión.

Todo esto puede tomar días, hasta semanas.

La representante estatal Keri Ingle, una Demócrata de Lee's Summit, trabajaba antes como investigadora en la División infantil del estado. Dijo que no era raro para ella investigar una demanda específica de maltrato o abandono – y luego encontrar algo completamente diferente.

“Lo ideal sería que la práctica adecuada sea que un investigador no tuviera más de dos casos al día. Uno sería ideal," dijo Ingle, que también ha trabajado en otros puestos en la División Infantil antes de ser elegida a la cámara de representantes de Missouri. “Porque un caso puede dar todo tipo de vueltas diferentes. Tuve una situación en donde me dieron un caso de abandono educativo. Y yo entro y hay un trastorno de acumulación compulsiva muy malo que está ocurriendo dentro del hogar. Es absolutamente anti higiénico. Tal vez hay otros niños que ni siquiera están en el informe original. Tal vez hay abuso sexual. Tal vez hay un laboratorio de metanfetaminas a plena vista. Estas cosas suceden. Y así, la mayoría de los casos que de hecho yo derivé a la corte empezaron como abandono.”

Mientras que algunos casos pueden terminar con un investigador recomendando que un niño sea sacado del hogar, otras veces una denuncia de maltrato o abandono podría no ser corroborada. Algunas circunstancias podrían resultar en un investigador dirigiendo a una familia hacia programas importantes de servicio social.

Para Reilly, tener un gran número de casos hizo difícil que pudiera hacer su trabajo de manera eficaz.

Dijo que a veces tenía que manejar desde una punta de la ciudad de St. Louis a una parte lejana del Condado de St. Louis en un mismo día — lo cual significaba que estaba pasando el tiempo desplazándose en vez de estar con una familia. Las horas que trabajaba no siempre se alineaban con los horarios de las familias que estaban siendo investigadas, dijo.

“Como tenemos esos alegatos, pero no necesariamente las pruebas detrás de ellos, vamos a los hogares sin llamar primero," dijo Reilly. “Porque parte del trabajo es hablar acerca del alegato, pero parte del trabajo es verificar la seguridad en el hogar. Tocamos la puerta sin llamar. También nos tienen que invitar a pasar. No hay ningún proceso obligatorio para que nosotros entremos al hogar.”

Si nadie se encuentra en el hogar, el investigador empieza el proceso de nuevo en otro día.

Brian Munoz / St. Louis Public Radio El gobernador de Missouri Mike Parson en Mayo de 2023 durante una conferencia de prensa en St. Louis. "Queremos asegurarnos de que vean los expedientes de esos casos, entiendan los hechos del caso y luego entiendan cuando hay que actuar," dijo Parson, reconociendo el problema de los casos abiertos en la sede de St. Louis de la División Infantil del estado. “No quieres poner a gente en una situación en donde no pueden lidiar con su trabajo o el estrés – y no puedan realmente ayudar a alguien."

Los casos se amontonan

Las demandas pendientes de maltrato y abandono infantil no es un asunto nuevo. La falta de personal ha sido un problema endémico en el gobierno estatal de Missouri, especialmente dentro de la División Infantil.

Pero tanto los legisladores como los funcionarios del poder ejecutivo reconocen que el problema de los casos abiertos en la sede de St. Louis de la División Infantil es atípico comparado al resto del estado.

“Yo lo veo desde un contexto policial antiguo en donde, cuando recibes una pila de expedientes de casos en tu escritorio, en algún momento vas a intentar terminar con los expedientes,” dijo el gobernador de Missouri Mike Parson, aludiendo a su experiencia previa como un alguacil. “Y ese es el campo equivocado en donde queremos tener a alguien en esa posición. Queremos asegurarnos de que vean los expedientes de esos casos, entiendan los hechos del caso y luego entiendan cuando hay que actuar."

“No quieres poner a la gente en una situación en donde no pueden lidiar con su trabajo o el estrés – y no puedan realmente ayudar a alguien," añadió.

Hasta finales de agosto, la región de St. Louis tenía 6,124 casos que no fueron cerrados después de 45 días. Eso es más de la mitad de la lista entera de 10,167 casos atrasados del estado.

Ingle dijo que existen varias razones por las cuales no se puede cerrar un caso, incluyendo la espera de documentos como registros médicos. También es posible que los investigadores hayan hecho todo lo que necesitan hacer en un caso pero no han ingresado la documentación en el sistema informático del estado porque están ocupados con otros casos.

Aun así, Ingle dice que los casos pendientes presentan una multitud de problemas para el estado y para los empleados del estado que están trabajando como investigadores, como también para los que son los más vulnerables: los niños.

“Cuando un restaurante cierra por un día, nadie se encuentra en peligro inminente," dijo Ingle. “Pero la División Infantil no puede dejar de funcionar por un día porque no tiene empleados. Esta gente trabaja 365 días al año. Tienen empleados en las noches. Tienen empleados los fines de semana. La gente trabaja durante los feriados. Yo trabajé en Navidad y en el Día de Acción de Gracias, y ellos también. Nunca para.”

Actualmente, la cantidad promedio de casos para un investigador en St. Louis es alrededor de 150. Es mucho más que los 12 a 15 casos que un investigador debería tener.

La representante estatal Raychel Proudie, una Democrata de Ferguson, es una docente licenciada que forma parte de un comité conjunto legislativo sobre el maltrato y abuso infantil. La legisladora dice que los empleados de la División Infantil le han dicho constantemente a los legisladores que la rotación de personal estaba causando que la cantidad de casos se volviera insostenible.

“Es imposible para ellos," Proudie dijo. “No puedes apurarlos simplemente para saciar a los legisladores y a la gente que pide que esto simplemente sea claro."

De los 6,124 casos atrasados, los investigadores han registrado que han visto 3,205 víctimas reportadas de maltrato o abandono.

Eso no significa que los investigadores no hayan visto a los niños restantes en los 2,919 casos, sino más bien que no han podido ingresar la información en el sistema informático del estado debido al volumen de trabajo. Hay otras instancias en las que no se puede encontrar al niño o la familia o han sido encontrados fuera del estado.

Tristen Rouse / St. Louis Public Radio Adrienne Williams, una especialista superior de servicios sociales en el Departamento de Servicios Sociales, espera a que candidatos interesados llenen los formularios durante un evento laboral del 29 de Agosto en el edificio de la División de Apoyo a la Familia en Overland.

Problemas exacerbados

Reilly no fue la única que decidió que la carga de trabajo era insostenible.

Este año, Brittany White trabajó en la División Infantil por tres meses antes de dejarlo por otro empleo. Dijo que era difícil balancear un trabajo demandante con un sueldo relativamente bajo de aproximadamente $43,000 al año, especialmente cuando tiene hijos.

Si hubiese más investigadores en la oficina de St. Louis para resolver los casos, White dijo, el trabajo sería mucho más manejable.

“Hubiera tenido un equilibrio entre mi vida personal y laboral," dijo White. “No me hubiera tenido que quedar en la oficina más de lo necesario para terminar el trabajo. Me hubiera ayudado enormemente.”

Una respuesta a la acumulación ha incluido tener a otros empleados de la División Infantil encargarse de los casos atrasados. Missey dijo que aunque empleados de la División Infantil alrededor del estado se han ofrecido para ayudar con los casos pendientes de la región, no es una solución permanente.

“En lo que nos tenemos que concentrar ahora es en obtener a suficientes personas," dijo Missey. “Nuestra tarea, antes que todo, es informar a la gente acerca de este importante trabajo, contratar a gente, retener a gente y hacer todo lo posible para mejorar esta situación."

Lazarus Jameson antes autorizaba hogares para niños en custodia temporal en la oficina de St. Louis de la División Infantil. Dijo que sus supervisores se hicieron cargo de algunos de los casos pendientes de maltrato y abandono. Pero eso hizo que se atrasaron en sus responsabilidades principales – las cuales, a su vez, atrasaron otros aspectos claves del trabajo de la División Infantil.

“Tener problemas en un área exacerba todo lo demás," Jameson dijo. “El hecho de que estamos teniendo todas estas interrupciones por todos lados está creando una cantidad enorme de inseguridad.”

Básicamente, Coleman dijo que a los investigadores se les suele poner en una situación insostenible.

“Si alcanzas un límite crítico en donde hay muy pocos empleados para hacer un volumen de trabajo así de grande, es de muchas formas un riesgo moral," dijo Coleman. “Sabes que si paras para cenar con tu familia, no estás investigando a un niño que está siendo lastimado. Y simplemente se vuelve algo en donde la opción es no hacerlo para nada o hacerlo a todas horas del día.”

Tristen Rouse / St. Louis Public Radio Materiales de contratación y etiquetas en blanco para los nombres en una mesa durante el evento laboral del Departamento de Servicios Sociales del Estado de Missouri el 29 de Agosto en el edificio de la División de Apoyo a la Familia en Overland.

Sin solución rápida

Aunque Missey y otros funcionarios ven el número de casos pendientes en St. Louis como un problema indiscutible, sí están avanzando. Desde junio, el número ha bajado de 6,820 casos atrasados a 6,124 casos. Y los legisladores proporcionaron cerca de $30 millones en fondos adicionales durante el presupuesto de este año para lidiar con los problemas de personal de la División Infantil.

Pero los funcionarios tanto dentro como fuera de la División Infantil señalaron varias razones por las cuales contratar y retener a investigadores ha sido difícil.

Knodell dijo que el mercado laboral en St. Louis es mucho más competitivo que en otras partes del estado. Missouri no solo está compitiendo con escuelas y contratistas privados para empleados potenciales, sino también con otros estados.

Mientras que el sueldo inicial para un investigador en Missouri es alrededor de $43,000 al año, Knodell dijo que Illinois puede ofrecer a las personas cerca de $57,000 por trabajos similares.

“Obviamente hemos perdido a personal debido al pago. Obviamente hemos perdido a personal debido a la carga de trabajo. Ambas situaciones. E incluso cuando hemos podido reemplazar a ese miembro del personal, reemplazar esa experiencia es muy difícil," dijo Knodell.

Knodell dijo que Missouri no permite que su agencia ajuste salarios basados en el costo de vida. Eso significa que un investigador que por ejemplo, vive en West Plains gana la misma cantidad que alguien que reside en Oakville o en la ciudad de St. Louis.

“En un mundo ideal, me gustaría pagarles a estos individuos mucho más de lo que pagamos ahora," dijo Knodell. “Pero vamos a seguir haciendo lo que podemos para tomar esos pasos. Las personas no están tomando estos trabajos para volverse ricos. Su corazón está con los niños. Tienen la vocación de ayudar a mantener seguros a los niños."

Clara Bates / Missouri Independent Todd Richardson, director de MO HealthNet, Kim Evans, directora de la División de Apoyo a la Familia y Robert Knodell, director interino del Departamento de Servicios Sociales.

Seitz dijo que otro factor que ha afectado negativamente la retención y contratación de investigadores fue la decisión de pedir a los empleados estatales que regresen a sus oficinas en 2021 para trabajo presencial.

Dijo que esa directiva “realmente le quitó las ganas a la gente” de trabajar para la División Infantil.

“Este es un trabajo que requiere de un horario flexible. Así que exigir que los empleados estatales regresen a las oficinas llevó a que muchas personas renunciaran. Y, de todos modos, no ganan suficiente dinero. He escuchado una frustración increíble," dijo Seitz.

Parson dijo que aunque él estaría dispuesto a discutir un arreglo en donde los investigadores podrían hacer algunas partes de su trabajo en casa, agregó que estar en una oficina central tiene sus beneficios.

“Si hay alguna versión híbrida de eso, estamos bastante abiertos a eso para ver qué funciona realmente y qué tiene éxito," dijo Parson. “Pero también sabemos que en el sector privado no puedes simplemente dejar que la gente vaya a su casa y se quede en su casa. Ahora mismo, nuestra prioridad principal es lograr que más gente participe – contratar a más personas y abordar el tema. Y el tema es intentar cuidar a estos niños.”

Más allá de presionar para obtener salarios más altos, Knodell dijo que su agencia ha iniciado más contrataciones privadas en la oficina de St. Louis para encargarse de la labor de colocar a niños en hogares de cuidado temporal — lo cual dijo que podría desocupar a las personas para que puedan enfocarse en reducir los casos pendientes de maltrato y abandono. La agencia también está trayendo a administradores de contratos para asegurar que los casos están siendo atendidos de manera eficiente.

El Departamento de Servicios Sociales también está implementando más servicios preventivos, Knodell dijo, para que una familia pueda recibir asistencia estatal antes de llegar a su punto límite y que un niño sufra.

“Vemos enfermedades mentales, vemos el abuso de sustancias. Y poder conectar a la familia con servicios que abordan la causa principal de la situación, en vez de esperar a que la situación se deteriore hasta que algo sea procesable, así podemos reducir el número de niños en cuidado," dijo Knodell. “Podemos tener familias más sanas y sólidas en el estado.”

Brian Munoz / St. Louis Public Radio La representante de Missouri Raychel Proudie, una Demócrata de Ferguson, habla sobre una enmienda en un proyecto de ley acerca de la custodia de menores en Mayo de 2023 durante las últimas horas de la sesión legislativa en Jefferson City. “Necesitamos que el público se desconcierte y se sienta indignado por esta información, porque creo que obligará a la asamblea legislativa a hacer lo que tenemos que hacer para realmente llegar al fondo de este tema," Proudie dijo de la situación en la División Infantil. “Necesitamos pagarle a esta gente. Necesitamos pagarles. Esa es la conclusión.”

¿Hay más ayuda en el horizonte?

Algunos legisladores dicen que quieren aliviar los problemas de contratación en la División Infantil en la siguiente sesión legislativa.

“Necesitamos que el público se desconcierte y se sienta indignado por esta información, porque creo que obligará a la asamblea legislativa a hacer lo que tenemos que hacer para realmente llegar al fondo de este tema," Proudie dijo. “Necesitamos pagarle a esta gente. Necesitamos pagarles. Esa es la conclusión.”

Varios legisladores dijeron que valdría la pena permitir que el Departamento de Servicios Sociales atara los salarios a los costos de vida geográficos. Ingle estaba de acuerdo con Proudie en que hacer los salarios más atractivos para candidatos potenciales debería ser una prioridad principal para sus colegas legislativos.

“Yo creo que es una decisión económica a fin de cuentas," dijo Ingle. “Cuando examinas un trabajo que tienen un nivel de estrés muy pero muy alto como este y uno en donde la vida de los niños está literalmente en tus manos, uno esperaría que quisiéramos actuar de acuerdo con lo que decimos. Si valoramos a los niños de Missouri, tenemos que hacer más para asegurar que la gente que vela por su seguridad pueda venir al trabajo todos los días.”

La ley estatal prohíbe que los contratistas privados trabajen como investigadores. Aun así, Coleman dijo que podría ser una buena idea permitir que los contratistas ayuden a los investigadores, incluyendo asesorando si un niño está seguro en un hogar en particular.

“Y hay estados que están haciendo eso," ella dijo. “Creo que eso podría ser una herramienta realmente útil para intentar bajar el número de investigaciones abiertas.

Legisladores de ambos partidos han elogiado a Knodell y Missey por reconocer los problemas con los casos pendientes de maltrato y abuso infantil en St. Louis y el Condado de St. Louis — y trabajando proactivamente para reducir el número de casos abiertos. Knodell notó que hay investigadores que están siendo entrenados en este momento para sumar a los 16 que están trabajando actualmente en St. Louis.

Knodell, quien hace poco se convirtió en el director permanente del Departamento de Servicios Sociales, dijo que tiene como prioridad lograr que más casos se cierren.

“Lo que estoy intentando hacer es crear un entorno en donde no estamos simplemente acusándonos el uno al otro porque no hemos sido tan exitosos como deberíamos serlo,” dijo Knodell. “Pero todos estamos trabajando juntos. Estos niños son nuestros. Y este es nuestro estado."

Brian Munoz / St. Louis Public Radio La representante de Missouri Keri Ingle, una Demócrata de Lee’s Summit escucha a la líder de la minoría de la cámara de representantes Crystal Quade, D-Springfield hablar en Enero de 2023 durante el primer día de la sesión legislativa en Jefferson City.

No obstante, sin más investigadores, Ingle no cree que la situación de los casos pendientes vaya a mejorar considerablemente.

Dijo que cuando trabajaba como investigadora, las personas dejaban de recibir nuevos casos cuando todavía no habían cerrados los anteriores. Eso no es posible ahora, dijo, cuando hay tan pocos investigadores. Las acusaciones de maltrato y abandono no paran simplemente porque los trabajadores están sobrecargados.

“Esto es una crisis," dijo Ingle.

Agosto normalmente trae más denuncias de maltrato y abandono, dijo, principalmente porque los niños regresan a la escuela durante ese mes.

“Y van a empezar a contar historias acerca de lo que sucedió durante el verano. Y la gente en la comunidad se puede fijar en ellos de una manera que no lo pueden hacer durante el verano," dijo Ingle.

“Los vacantes en la División Infantil en todo el estado es algo que no me deja dormir en las noches” añadió.

Proudie, que es miembro del Comité Presupuestario de la cámara de representantes, dijo que subir el pago de los investigadores es urgente y fundamental. No enfrentar el tema ahora, dijo, podría contribuir a que los niños terminen teniendo dificultades como adultos.

“Si no logramos controlar esto y tomarlo con la seriedad que nosotros mismo decimos tener, vamos a criar a niños que podrían convertirse en adultos con dificultades de salud mental severas, con los cuales después vamos a tener que lidiar desde la División Infantil hasta el Departamento de Correcciones," dijo. “Y hay niños que van a morir.”

¿Ha tenido alguna experiencia con la División Infantil de Missouri y tiene ideas acerca de cómo hacer que las investigaciones de maltrato y abandono sean más efectivas? Si desea hablar con nosotros para alguna historia futura, envíe un correo electrónico a news@stlpr.org.

Esta historia fue producida en asociación con el Midwest Newsroom, una colaboración de periodismo de investigación que incluye a St. Louis Public Radio, KCUR 89.3, IPR, Nebraska Public Media News y NPR.