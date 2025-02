¿Qué dicen las agencias del orden público del Medio Oeste sobre ayudar a ICE con deportaciones?

To read this article in English, click here.

Esta es una noticia en desarrollo que será actualizada.

Antes de la inauguración del presidente Donald Trump el lunes, reportes noticieros indicaron que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) realizarían redadas y arrestos en Chicago como una primera salva contra lo que Trump ha caracterizado como ataques e invasiones en contra de la nación.

Aunque ningún acto relacionado con deportaciones masivas se materializó en el “Día Uno”, como el presidente prometió durante su campaña, el alcalde de Chicago dejó clara la postura del departamento policial de su ciudad. En una entrevista con A Martínez de NPR el martes, el alcalde Brandon Johnson dijo:

“Como una ciudad acogedora y una ciudad santuario, somos firmes en tanto nuestro departamento policial no intervendrá ni participará de ninguna manera con agentes federales. Ninguna de nuestras agencias hermanas o departamentos municipales cooperarán o intervendrán de ninguna manera o forma.”

Ciudad de Chicago / Facebook Alcalde de Chicago Brandon Johnson

Trump actuó rápidamente para cumplir con su promesa de campaña de implementar planes para una “deportación masiva” de gente en el país sin estatus legal al firmar una multitud de ordenes ejecutivas en el Día de la Inauguración.

“Conmoción y pavor” es como Muzaffar Chishti, investigador sénior del Migration Policy Institute (Instituto de Política Migratoria), describió las tácticas.

“Esa es una buena parte de la meta de este gobierno como lo fue, francamente, incluso en (el primer gobierno de Trump)”, dijo Chishti. “Pero este es un esfuerzo mucho más concertado porque él vino con la promesa de que iba a acabar con la invasión y deportar masivamente a las personas, así que él tiene que verse así. Está cumpliendo con la promesa”.

Los departamentos policiales y de sheriff locales podrían encontrarse en el medio de esa promesa. El Washington Post informó el martes que un memorándum a los empleados del Departamento de Justicia indicó que la cláusula de supremacía de la Constitución “exige que los estados y los actores locales acaten a las iniciativas de la aplicación de normas migratorias del Poder Ejecutivo”.

No está claro si la ley de supremacía aplicaría, de hecho, de la manera en que el memorándum del Departamento de Justicia lo explicó. Aunque las autoridades y agencias federales tienen bastante autoridad sobre la aplicación de normas migratorias, dijo Chishti, no pueden obligar a las agencias del orden público locales a realizar sus directivas.

Los estados son otro tema.

“Los estados tienen soberanía inherente dentro de sus propias fronteras”, dijo.

El 17 de enero, la gobernadora de Iowa Kim Reynolds les dijo a las autoridades que estén listas para apoyar los esfuerzos del próximo gobierno a deportar a personas sin estatus legal.

Toda una semana antes de la inauguración, Missouri preparó el terreno para “ ayudar con la aplicación de normas migratorias cuando lo solicite el gobierno del presidente Trump”. Una orden ejecutiva del Gobernador de Missouri Mike Kehoe exige a las agencias de seguridad pública a incluir el estatus migratorio de individuos en los informes de arresto.

"Hasta diciembre de 2024, ICE tenía acuerdos 287(g) con 135 agencias de orden público estatales o locales en 21 estados."

American Immigration Council (Consejo Americano de Inmigración)

ICE ya trabaja con agencias de orden público locales alrededor del país para arrestar a personas sin estatus legal después de que hayan cometido crímenes. Bajo su programa 287(g) , ICE también puede delegar a los oficiales estatales y locales del orden público a “realizar funciones específicas de oficiales migratorios bajo la dirección y supervisión de la agencia”.

Durante la semana del 20 de enero, The Midwest Newsroom y sus socios contactaron a agencias del orden público municipales y de los condados en Illinois, Iowa, Kansas, Missouri y Nebraska para preguntar qué papel jugarían en la iniciativa de deportación masiva.

Nota del editor: Esta lista refleja las respuestas recibidas hasta el 24 de enero. Las actualizaremos a medida que más jurisdicciones brinden la información que hemos solicitado. Lectores notarán que algunos representantes policiales dieron más detalles que otros.

Iowa

Condado de Black Hawk

El sheriff Nate Neff le dijo a Grant Leo Winterer de Iowa Public Radio que si los departamentos estatales o federales necesitan ayuda, su departamento la brindará pero que no hará esfuerzos mayores para arrestar a personas.

“Si necesitan ayuda, no vamos a dejar colgados a otra agencia. Los ayudaremos a medida que sea necesario. Pero tampoco vamos a activamente salir a buscar a arrestar a gente para deportar. Eso no está en mi agenda en absoluto”, dijo Neff y agregó que su departamento no tiene personal ni fondos para emprender ninguna operación de deportación sin ayuda.

Des Moines

El sgto. Paul Parizek, oficial de información pública del Departamento de Policía de Des Moines Police, le dijo a The Midwest Newsroom:

“Las leyes migratorias son leyes federales, y nuestros policías no tienen la autoridad para aplicarlas. Además, no tenemos acceso a ninguna de las bases de datos que ofrecen información sobre el estatus migratorio. Tenemos una relación excelente con nuestros socios federales y colaboramos con ellos cuando necesitamos ayuda con los delincuentes más peligrosos o violentos que cometen crímenes en nuestra comunidad”.

Parizek dijo que su departamento no tiene ningún contrato o acuerdo con ICE.

harmantasdc/Getty Images / iStock Editorial El Departamento de Policía de Des Moines.

Condado de Polk

El cap. Ryan Evans, oficial de información pública de la Oficina de Sheriff del Condado de Polk, le dijo a The Midwest Newsroom que su oficina tiene un contrato con el Departamento de Justicia para alojar a presos arrestados por ICE como también por otras agencias del orden público federales.

“En cuanto a nuestro rol relacionado con la detención de inmigrantes ilegales”, dijo, “seguimos las leyes descritas en el Código de Iowa, Capítulo 27A. La seguridad pública es nuestro objetivo principal. Nuestros policías adjuntos logran esto al aplicar las leyes de Iowa en nuestras áreas de responsabilidad”.

Como lo reportó el Iowa Public Radio, agentes de ICE arrestaron a una persona en el juzgado del Condado de Polk en Des Moines el jueves.

Sioux City

El sgto. Thomas Gill, sargento de vigilancia policial comunitaria para el Departamento de Policía de Sioux City, le dijo a The Midwest Newsroom:

“El DPSC no tiene acuerdos actuales con ICE respecto a la aplicación de normas migratorias. Actualmente, el PDSC se dedica a la aplicación de la ley estatal y ordenanzas locales. La aplicación de las normas sobre violaciones migratorias es responsabilidad de agencias de orden público federales”.

El jueves, Gill nos envió una declaración que incluyó lo siguiente:

“Sioux City no es una ciudad santuario, pero por políticas y práctica, nuestros policías no preguntan acerca del estatus migratorio cuando tratan con nuestros residentes. Hacerlo podría convencer a víctimas de crimen y testigos a guardar silencio o no cooperar con los oficiales por miedo.

Queremos reafirmar que cualquier residente que es víctima o testigo de un crimen no debe tener miedo de contactar a nuestro departamento.

Nuestra responsabilidad principal siempre será hacer cumplir la ley estatal y las ordenanzas locales de Iowa. Los policías no están capacitados para hacer cumplir las leyes federales, y tampoco es nuestra responsabilidad hacerlo. Los oficiales de la Policía de Sioux City no pararán y detendrán a residentes solo para determinar su estatus de residencia”.

Storm Lake

En una declaración a la comunidad, el jefe de policía Chris Cole escribió:

“Estoy completamente consciente de las declaraciones y acciones federales respecto a la aplicación de normas de inmigración y las deportaciones masivas. También entiendo el miedo, la incertidumbre y ansiedad que estos acontecimientos han creado para algunos de nuestros residentes. Quiero que sepan que el objetivo del Departamento de Policía de Storm Lake está, y siempre estará, centrado en la seguridad pública y en generar confianza dentro de nuestra comunidad.

Ciudad de Storm Lake / Sitio de web Storm Lake, jefe de policía de Iowa Chris Cole

Nuestros policías no paran y no pararán a individuos para indagar acerca de su estatus migratorio, y tampoco tenemos acceso a sistemas que nos permitan verificar el estatus legal de alguien. Estamos comprometidos a asegurar que cada residente se sienta seguro y apoyado a la hora de interactuar con nuestro departamento”.

También escribió:

“Nuestros policías no están capacitados para aplicar las leyes migratorias federales, y tampoco es nuestra responsabilidad hacerlo. Nuestros residentes merecen saber que estamos aquí para defender su seguridad y derechos, independientemente de su estatus migratorio”.

West Des Moines

El sgto. Dan Wade, oficial de información pública del Departamento de Policía de West Des Moines, le dijo a The Midwest Newsroom:

“No es nuestra práctica preguntarle a la gente sobre su estatus migratorio. A nosotros nos interesa establecer relaciones con todos en nuestra comunidad, con el objetivo de hacer que nuestros servicios de orden público estén disponibles equitativamente para todos en nuestra ciudad. Al mismo tiempo, haremos cumplir las leyes. Parte de ese cumplimento es entregar órdenes de arresto, incluyendo órdenes de otras agencias del orden público”.

Wade dijo que, aunque el departamento no tiene planes de anunciar su posición, este tema será parte de “conversaciones continuas” con grupos interesados de la comunidad. No dijo si su departamento tiene acuerdos con ICE.



Kansas

Olathe

El sgto. John Moncayo, oficial de información pública del Departamento de Policía de Olathe, le dijo a Zane Irwin del Kansas News Service y KCUR:

"Típicamente, las agencias nos notifican cuando están en nuestra jurisdicción, pero no nos dan detalles. No participamos en cualquier tipo de operaciones de detención y solo somos notificados por cortesía”.

Topeka

Daniel Garrett, director de comunicaciones y relaciones mediáticas de la ciudad, le dijo a The Midwest Newsroom:

"El Departamento de Policía de Topeka está dedicado a brindar servicios policiales equitativos a todos los miembros de la comunidad, independientemente de su estatus migratorio. Esta estrategia nos ayuda a generar confianza, fomenta la cooperación y crea un ambiente seguro para todos. La policía de Topeka no tiene un acuerdo con ICE”.

Wichita

Andrew Ford, oficial sénior de información pública para la ciudad, le dijo a The Midwest Newsroom que el Departamento de Policía de Wichita no participa en el programa 287(g).

"El jefe [Joe] Sullivan ha ordenado a su equipo ejecutivo, el personal de mando, supervisores y oficiales a seguir la política del DPW. DPW no formará parte de ningún grupo operativo de inmigración.

Ford nos dirigió hacia la política de la ciudad.



Missouri

Condado de Boone

El cap. Brian Leer, oficial de información pública de la Oficina del Sheriff del Condado de Boone, le dijo a The Midwest Newsroom:

“La Oficina del Sheriff del Condado de Boone no tiene un acuerdo 287(g) con ICE. Nuestro rol como Oficina del Sheriff está claramente definido por los Estatutos de Missouri, los cuales no delinean actualmente la aplicación de normas migratorias a excepción de RSMo 67.307, el cual trata del deber de las agencias del orden público para cooperar en asuntos que conciernen la aplicación de normas migratorias.

Evaluamos cualquier pedido de ayuda de cualquier agencia del orden público caso por caso y eso no sería diferente por ser un pedido de ayuda de ICE.

"Actualmente, las discusiones sobre uno de esos pedidos serían puramente hipotéticas y realmente no estamos interesados en discutir escenarios hipotéticos de 'que pasaría'". Cap. Brian Leer, Oficina del Sheriff del Condado de Boone

"Hemos ganado una gran reputación entre quienes servimos porque nuestra declaración de misión no es algo que simplemente publicamos; es cómo nosotros servimos a diario”, dijo Leer.

Columbia

Sarah Yoro-Massad, la especialista de información pública del Departamento de Policía de Columbia, le dijo a The Midwest Newsroom:

“En 2023, la Ciudad de Columbia y la Oficina de Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en Kansas City concertaron un Memorándum de Entendimiento para cooperar en investigar crímenes enfocados en individuos y redes involucrados en la trata sexual y de personas. Estos crímenes afectan desproporcionalmente a poblaciones vulnerables. Dentro de este Memorándum de Entendimiento, hay unos términos que excluye, específicamente, transferir la autoridad para aplicar las violaciones administrativas de las leyes migratorias a los empleados del Departamento de Policía de Columbia”.

Condado de Greene

El sheriff Jim Arnott le dijo a Michele Skalicky de Ozarks Public Radio:

“Tenemos una gran relación con nuestros socios federales, incluyendo ICE. Hace poco firmé un contrato con ICE para retener a inmigrantes detenidos y estamos plenamente preparados para ayudarlos a alojar detenidos. Trabajaremos bajo la dirección del presidente Trump y aplicaremos la ley, retirando a inmigrantes ilegales de nuestra comunidad”.

Condado de Greene County / Sitio web Sheriff del Condado de Greene Jim Arnott

"Tenemos camas disponibles para inmigración, y ayudaremos…en cuanto a alojar a ilegales o trabajar en transportándolos a una instalación de ICE o algo así”. Sheriff del Condado de Greene Jim Arnott

Independence

Rebecca Gannon, oficial de información pública de la ciudad, le dijo a The Midwest Newsroom:

“Nuestro Departamento de Policía de Independence no tiene ningún acuerdo específico con ICE. Seguimos cooperando con agencias del orden público de todos los niveles de gobierno, ya sea otra agencia local o una federal. No ha habido ningún cambio en nuestra cooperación y ningún plan para cambiarla.

Kansas City

El cap. Jake Becchina, oficial de información pública para el Departamento de Policía de Kansas City Missouri, le dijo a Peggy Lowe de KCUR:

"No tenemos ningún plan de cambiar nuestras operaciones en este momento. La deportación es un trabajo de ICE y otras entidades federales, no de la policía local”.

Becchina dijo que su departamento firmó dos Memorándums de Entendimiento con ICE en 2019 que autorizan que la policía sea usada como oficiales de grupos operativos de ICE y el reembolso de algunos fondos para eso.

Springfield

Actualizado el 27 de enero: Cris Swaters, oficial de información pública para el Departamento de Policía de Springfield, ofreció a The Midwest Newsroom esta clarificación sobre la posición del departamento de policía de la ciudad:

“No ayudaremos en redadas de inmigración. Coordinaremos, como siempre lo hemos hecho, con nuestros socios federales en investigaciones criminales pero no formamos parte, y no tenemos planes de formar parte, del programa 287(g).

La semana pasada Swaters le dijo a Michele Skalicky de Ozarks Public Radio:

“No podemos especular sobre lo que podría suceder o no en el futuro. DPS siempre ha coordinado con socios federales en investigaciones y respecto a individuos que son arrestados”.

Condado de St. Charles

El cabo Barry Bayles, oficial de información pública del Departamento de Policía del Condado de St. Charles, le dijo a Andrea Henderson de STLPR:

“Creo que ni siquiera hemos hecho cualquier consideración sobre cómo vamos a abordar este tema. Todavía se tienen que discutir cosas respecto a cualquier respuesta que tendríamos”.

Bayles le dijo a Henderson que la policía no busca a individuos para verificar su estatus legal, y el departamento no tiene ningún acuerdo existente con ICE vía el programa 287(g).

“Si arrestamos a alguien que está aquí ilegalmente, no notificamos al Departamento de Seguridad Nacional sobre el arresto”, dijo Bayles.

St. Louis

Mitchell McCoy, el oficial de información pública del Departamento de Policía del Área Metropolitana de St. Louis, le dijo a Andrea Henderson de STLPR:

“Estamos pendientes de esto, mientras monitoreamos la acción ejecutiva y legislativa en tanto niveles estatales y federales”.

Condado de St. Louis

La sgta. Tracy Panus, oficial de información pública del Departamento de Policía del Condado de St. Louis, le dijo a Andrea Henderson de STLPR:

“No estaremos deportando a personas del Condado de St. Louis. Nuestra política establece lo siguiente: ‘Si se determina que un prisionero está en los Estados Unidos ilegalmente, el oficial encargado del arresto notificará al Centro de Apoyo de Agencias del Orden Público del Departamento de Seguridad Nacional para más instrucciones’”.

Nebraska

Lincoln

En una nota de prensa el 21 de enero, el jefe de policía Michon Morrow dijo:

"Queremos asegurar a la comunidad que presentar una denuncia policial o acceder a servicios de agencias del orden público no depende de la ciudadanía o estatus migratorio y puede hacerse sin miedo. Los servicios del DPL están disponibles a todos aquellos que necesiten ayudan o quieran denunciar un crimen. Estamos dedicados a asegurarnos de que todos se sientan seguros y sean tratados con respecto cuando interactúan con los oficiales del DPL”.

Ciudad de Lincoln / Sitio web Jefe de policía de Lincoln Michon Morrow

La nota de prensa dijo que el Departamento de Policía de Lincoln seguiría aplicando las ordenanzas municipales y la ley estatal con trato igualitario, independientemente del estatus migratorio del individuo.

Morrow también recordó a miembros comunitarios que la aplicación de normas migratorias sigue siendo un trabajo de las agencias del orden público federales. “No es el rol del DPL de participar en arrestos o el transporte de aquellos puestos bajo custodia por violaciones migratorias”, dijo Morrow.

Omaha

El 21 de enero, el Departamento de Policía de Omaha y la alcaldesa Jean Stothert publicaron una declaración por video que decía que el departamento no tiene intención de participar en ninguna redada relacionada con inmigración, y que no están enterados de ninguna redada planificada.

"La mejor forma de patrullar esta cuestión, desde nuestro punto de visa, es que el Departamento de Policía de Omaha mantenga nuestro rol de agentes policiales en esta ciudad (y deja) la parte de inmigración a las autoridades federales”, dijo el jefe de policía de Omaha Todd Schmaderer durante un evento de prensa. “Ellos serán los que aplican las normas inmigración”.

Schuyler

El sgto. Ryan Andel, jefe de policía interino, le dijo a The Midwest Newsroom que el Departamento de Policía de Schuyler no tiene una política/acuerdo existente con ICE vía la Ley de Reforma de Inmigración Ilegal y Responsabilidad de Inmigrantes de 1996, “ni tampoco estamos buscando concertar tal acuerdo o establecer una política en este momento. Los líderes del Departamento de Policía de Schuyler no están considerando activamente el rol de concertar tal acuerdo o convertirnos en una agencia participante según el programa 287(g) de ICE”.

Esta es una noticia en desarrollo que será actualizada.

Nicole Grundmeier, Kris Husted y Nick Loomis contribuyeron a este artículo.

The Midwest Newsroom es una colaboración periodística investigativa y cooperativa que incluye Iowa Public Radio, KCUR, Nebraska Public Media, St. Louis Public Radio y NPR.

FUENTES:

METODOLOGÍA:

Periodistas de The Midwest Newsroom y sus socios Iowa Public Radio, Nebraska Public Media, STLPR, KCUR, Ozarks Public Radio y The Kansas News Service contactaron a agencias del orden público en nuestra región de cuatro estados por correo electrónico y por teléfono. Además, Holly Edgell revisó las notas de prensa de ciudades y agencias del orden público y entrevistó a un experto en la aplicación de política migratoria.

TIPO DE ARTÍCULO:

Explicación — Ofrece contexto o trasfondo, definición y detalles sobre un tema específico.