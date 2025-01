El líder de la Cámara de Missouri ve poco interés en ley de recompensas para indocumentados

Read this story in English.

Jon Patterson, el presidente de la Cámara de Representantes de Missouri, dijo el jueves que no ve ningún interés en la cámara por un proyecto de ley que pondría recompensas para reportar las personas en el país sin estatus legal.

Eso significa que el proyecto de ley es poco probable que pase en la Cámara.

El lunes, un comité del Senado pasó horas escuchando testimonios en contra del SB 72 y otro proyecto de ley que impondría sanciones severas por violaciones migratorias.

La prosupuesta incluiría la cadena perpetua sin derecho a fianza como castigo y permitiría a los residentes de Missouri cobrar recompensas de $1,000 por reportar a las personas que están en el país sin estatus legal.

Patterson, un republicano de Lee’s Summit, dijo que no espera ver una legislación similar en la Cámara.

“Los republicanos de la Cámara estamos comprometidos a asegurar que tengamos inmigración legal, pero que no toleremos la inmigración ilegal,” dijo Patterson. “No he escuchado entusiasmo de nuestros miembros sobre hacer algún tipo de recompensa por eso. No creo que sea algo que veas de este lado.”

Patterson añadió que la inmigración ya está siendo abordada a nivel federal, mencionando la Ley Laken Riley que el presidente Donald Trump firmó el miércoles.

Los demócratas de la Cámara también se oponen a la medida.

La representante Bridget Walsh Moore, una demócrata de St. Louis, llamó al proyecto de ley un paso hacia el fascismo, diciendo que pondría en peligro a los refugiados en su distrito.

“Cualquier conversación sobre, ya sabes, reunir a la gente y pedir sus papeles, especialmente durante la misma semana del Día de Recordación del Holocausto, es increíblemente irrespetuosa y honestamente debería asustar a cualquiera que se llame patriota,” dijo Walsh Moore.

El SB 72 aún no ha sido votado en el comité del Senado de Missouri.

El River City Journalism Fund apoya reportaje en el capital de Missouri hecho por St. Louis Public Radio. Evy Lewis es la pasante de reportaje de 2025. Visita rcjf.org para más información sobre el fondo, que busca promover el periodismo en St. Louis.

Este reporte fue traducido por Brian Munoz de St. Louis Public Radio. Envía preguntas y comentarios sobre este informe a feedback@stlpublicradio.org.