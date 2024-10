Cómo una comunidad Latina creciente podría moldear la política en Missouri

A medida que el rápido crecimiento de los Latinos a nivel nacional ha remodelado la demografía de Estados Unidos, los políticos se concentran en persuadir a este grupo cada vez más clave.

Los Latinos son ahora los grupo étnico más grande en California y Nuevo México, según el Pew Research Center, y en Pensilvania, podrían ser clave para decidir quién gana la carrera presidencial entre Kamala Harris y Donald Trump.

Si bien la comunidad Latina de Missouri es todavía relativamente pequeña, está creciendo — y rápidamente.

Eso tiene los que trabajan en la estrategia política mirando a los votantes Latinos en Missouri como una fuerza cada vez más influyente en futuras elecciones. Pero llegar y convencer a los votantes Latinos no es una propuesta tan sencilla.

A pesar de estar a normalmente agrupados, los Latinos son una población diversa con valores dispares que votarán en consecuencia. Los miembros de la comunidad esperan finalmente ver activamente a la población Latina dar forma al espacio político del estado.

“Yo diría que si no estás en la mesa, estás en el menú,” dijo concejal Daniela Velázquez, la primera Latina elegida para un cargo en la Ciudad de St. Louis. “Y si sabes algo de cocina Latina, quieres nuestro sasón. Quieres nuestro sabor en la mesa.”

Brian Munoz / St. Louis Public Radio Esperanza Rodríguez, cofundadora de The Dance Society of St. Louis, muestra su trenza y sus joyas el mes pasado durante un evento de inicio del Mes de la Herencia Hispana y el izamiento de la bandera Hispana afuera del Ayuntamiento en el centro de St. Louis.

Una población cambiante

La región de St. Louis vio el mayor crecimiento de su población Latina el año pasado. La región tenia aproximadamente 22.000 Latinos en 1980, y posteriormente la población creció a más de 100,000 en 2020, según la Oficina del Censo de Estados Unidos.

La agencia también encontró que la población Latina de Missouri creció de casi 62, 000 en 1990 a más de 300, 000 en 2020 . El año pasado, el estado agregó 33.000 Latinos, según Ness Sandoval, demógrafo y profesor de sociología en St. Louis University. El grupo representa ahora aproximadamente el 5.2% de la población total del estado. Pero existen preocupaciones los grupos minoritarios fueron subestimados en el último censo.

Este crecimiento es parte de una tendencia nacional más amplia. La Oficina del Censo estima que desde 2010, la población Latina crecio casi un 30% — de 50.5 millones en 2010 a 65.2 millones en 2020. La población Latina elegible para votar ha crecido 40% desde 2016, según Pew Research .

“Creo que es emocionante porque hay muchas más personas que potencialmente se pueden reclutar para postularse para un cargo algún día,” dijo Velázquez, la concejal demócrata del sexto distrito de St. Louis. “Pero también creo que significa que [...] los funcionarios electos, y gobierno deberian ser más conscientes de los cambios demográficos adentro de la comunidad.”

A pesar de todo el crecimiento de la región, Sandoval dijo que la región de St. Louis se está quedando atrás en atraer y retener familias Latinas en comparación con ciudades de tamaño similar. La pequeña población Latina de la región, dijo, es un caso atípico histórico.

Datos muestran que Missouri está rezagado respecto de otros estados del medio oeste. Aproximadamente 5% de la población del estado se identifica como Jispana o Latina en comparación con el 18% de Illinois , 13% de Kansas , 8,5% de Arkansas y El 7% de Iowa .

"Aunque se verían estas cifras [crecientes], todavía no es aquí donde la región necesita estar si quiere ser un actor importante en 2040-2050,” dijo el demógrafo. "Hay algunas personas en la comunidad que también se den cuenta [...] de que tenemos que poner dinero detrás de nuestra retórica y empezar a ser intencionales.”

Brian Munoz / St. Louis Public Radio Daniela Velázquez, concejal demócrata del sexto distrito de St. Louis y la primera Latina elegida para un cargo municipal, quisiera ver a más residentes Latinos e Hispanos de la región postularse para un cargo.

No un monolito

Aunque Republicanos y Demócratas históricamente han tratado el voto Latino como uno bloque monolítico , la realidad es más complicada. Mexicanos constituyen el subconjunto más grande de la población Latina en losEstados Unidos y aquellos con raíces en otros países y territorios enfatizan la necesidad de más matices en los mensajes de campaña.

Velázquez, cuya familia es de Puerto Rico, dijo la inmigración puede ser importante para un segmento de la población Latina, pero no es universal.

Los Puertorriqueños son ciudadanos estadounidenses y tienen otras preocupaciones, como colonizació y el Jones Act de 1917. La ley exige que los bienes enviados entre puertos estadounidenses se transporten en barcos construidos y operados en Estados Unidos, lo que generó costos de envío más altos y un crecimiento económico limitado para el territorio.

"Is importante que la gente no nos considere a todos iguales,” dijo Velázquez. "Creo que eso se nota particularmente en la política porque los matices culturales que conocemos como comunidad simplemente no siempre se reconocen.”

Eso también ha generado problemas discurso sobre los residentes y votantes Latinos de Missouri.

Un comité de la Cámara estatal que pidió testimonio en todo el estado sobre inmigración y delincuencia generó críticas por ser equivocado sobre la política de inmigración en los Estados Unidos. Una mujer que testificó luego fue acusada de delitos federales de falsificación. después de que inventó una conspiración de que dueños de restaurantes nacidos en México estaban sobornando a funcionarios públicos locales para encubrir su estatus migratorio y obtener licencias de venta de bebidas alcohólicas.

Además, antes de las primarias de Agosto, Bill Eigel — el ex-candidato Republicano para el puesto de gobernador — fue criticado por lo que muchos consideraban un anuncio de televisión racista presentando un traductor de Español y música de temática occidental. Pero la inmigración y la frontera no son necesariamente la prioridad numero uno para los votantes Latinos.

Una reciente de UnidosUS hablo con 3.000 votantes Latinos elegibles de varios estados indecisos . Descubrieron que estaban más preocupados por los “problemas de bolsillo,” entre ellos el aumento de la inflación, la escasez de empleos bien remunerados y el aumento de los costos de la vivienda. La inmigración y la delincuencia quedaron empatadas en el quinto lugar.

Israel Báez, un comisionado del condado de Sedalia que cree que puede ser el primer Latino de Missouri en ocupar ese cargo, está de acuerdo con los hallazgos de la encuesta. “Quieren trabajar. Quieren ganarse la vida,” afirmo de la comunidad Latina. “Quieren mantener a su familia. Quieren tener cierta seguridad de sus trabajos."

Brian Munoz / St. Louis Public Radio Larry Parham, el ayudante del sheriff del condado de Pettis en el centro, lanza una mirada a Israel Baeza, el comisionado Republicano del condado de Pettis, en Septiembre de 2023 después de una reunión en Sedalia.

Desafíos del los partido politicos

Involucrarse con los votantes Latinos y lograr que acudan a las urnas es un desafío adicional.

Báez, el comisionado del condado de Pettis, dijo que tanto el partido Republicano como el Demócrata podrían hacer un mejor trabajo reconociendo la creciente influencia de la comunidad Latina en sus bases y acercándose a ella.

"Tal vez podríamos ser un poco más agradable con gran parte de la retórica que está sucediendo,” dijo el Republicano. “Creo que los Demócratas son personas que se concentran en muchas políticas de identidad, que no necesariamente están en la parte superior de la lista para muchos Hispanos.”

Los estrategas políticos también han notado que los votantes se están alejando cada vez más de las afiliaciones partidistas tradicionales.

"Ahora la gente no necesariamente se identifica con un partido,” dijo Rosetta Okohson, directora ejecutiva de MO Political Consulting, con officinas en Maplewood. "La gente está más preocupada por los problemas, lo que está entre manos y cómo afecta su vida cotidiana.”

Okohson enfatiza la importancia del compromiso intencional con las comunidades Latinas para generar confianza más allá de los ciclos electorales. Esto incluye traducir materiales de campaña, contratar encuestadores bilingües, asistir a eventos culturales e invertir en compras de medios en Español.

"No deberíamos dejar a nadie sobre la mesa desde una perspectiva más amplia,” ella dijo. "En este espacio — los funcionarios electos, las personas que quieren postularse para cargos públicos, los políticos — deben hacer un esfuerzo consciente para ser parte de la comunidad antes de que llegue el momento de pedir que alguien voten por ellos.”

Brian Munoz / St. Louis Public Radio Ben Molina es el presidente del Grupo de Líderes Hispanos basado en St. Louis. Esta organización no partidista ha estado trabajando para aumentar la participación electoral latina en la región de St. Louis junto con WEPOWER, una organización sin fines de lucro dedicada a construir poder político y económico para las comunidades de color.

Compromiso creciente

Mientras los estrategas buscan ganarse a los votantes Latinos, los líderes electos y los grupos no partidistas están trabajando para inspirar un mayor compromiso cívico dentro de la comunidad.

UnidosUS reportó casi 130,000 votantes Latinos en edad de votar residieron en Missouri en 2022, pero solo el 37% de ellos votó en las elecciones de mitad de período de ese año.

La falta de compromiso ha llamado la atención de Ben Molina, presidente del Grupo de Líderes Hispanos con sede en St. Louis y de WEPOWER, una organización sin fines de lucro dedicada a construir poder político y económico en comunidades de color.

“Sabemos que la barrera número uno para la comunidad Latina es [la] falta de conciencia sobre cómo funciona el gobierno: —cómo pueden ser una voz, cómo pueden contribuir a las políticas y dar forma a las políticas que están afectando sus vidas," dijo Molina. "Creemos que el método principal con el que podremos lograr cambios es a través de la educación."

El Grupo de Líderes Hispanos y WEPOWER priorizan la participación de las bases en gran medida a través de campañas de registro de votantes, talleres educativos y abordando las barreras del idioma.

Una idea errónea es que los votantes de Missouri no pueden tener un traductor que los ayude en las urnas, dijo Molina. Pero, las leyes in Missouri permite que miembros de la familia pueden ayudar a su familia para votar. La asistencia puede variar desde traducir para alguien que no habla Inglés hasta leer una boleta para alguien con discapacidad visual. Los que no sean miembros de la familia solo pueden ayudar a una persona por ciclo electoral.

Missouri Protection and Advocacy Services recientemente metio una demanda contra el estado sobre la regla . El grupo alega el límite de una persona viola la ley federal de derechos electorales privando de sus derechos a los votantes con dominio limitado del Inglés o discapacidades.

Molina dijo que los esfuerzos para luchar por los derechos de los votantes, particularmente en formas que impacten a los votantes Latinos, son cruciales para el futuro de la comunidad en Missouri.

“La comunidad Latina tiene una gran oportunidad de alzar realmente su voz y ser parte activa de la toma de decisiones que se llevará a cabo," dijo Molina. "Si no estamos comprometidos [...] estamos dejando que otras personas decidan cómo nuestras vidas se verán afectadas y qué decisiones se tomarán en nuestro nombre."