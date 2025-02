¿Dónde estaría St. Louis sin los negocios Latinos? Durante una semana, lo descubriremos

Read this story in English

OVERLAND — Un grupo de trabajadores con sudaderas naranjas, manchadas de tierra, platican mientras se agrupan alrededor de mesas juntadas en El Guanaco, un restaurante Salvadoreño escondido en un centro comercial.

El ambiente en el comedor es alegre, mientras los aromas de las baleadas, los plátanos fritos y los burritos llenan el aire. Un cliente en la caja comenta entusiasmada sobre las pupusas — tortas gruesas y caseras hechas de harina de maíz, aveses rellenas de frijoles, queso y carne — y declara que son las mejores de St. Louis.

Pero el ambiente en El Guanaco se ha tensado desde que el Donald Trump asumió la presidencia el mes pasado. La orden ejecutiva del presidente en su primer día para iniciar de inmediato la persecución y deportación de quienes no tienen estatus legal en los Estados Unidos ha puesto a algunos pequeños negocios, como el de Dinora Soler, en la línea de fuego.

“Pues, se ha visto much el cambio,” lamentó Soler mientras se sentaba en una mesa cercana. “Las ventas han bajado, como el 80%. Ha sido un cambio grandísimo.”

Agregó que ha tenido que reducir las horas de los empleados; algunos incluso han sido despedidos. Lo que antes era una cocina ocupada con seis o siete cocineros en el fin de semana ahora se ha reducido a solo dos.

“Los clientes tienen miedo,” dijo Soler. “Igual en mi tienda, se ha bajado bastante la venta. Incluso, muchos de mi clientes han sido deportados. … Todos venimos igual — a luchar, a trabajar. Es muy triste saber de que ua no están aqui y no pueden seguir luchando para sus familias que dejaron alla en sus países."

Mientras muchos negocios en el área de St. Louis enfrentan las consecuencias financieras de los cambios en la política nacional de inmigración y la aplicación de la ley, muchos propietarios latinos de negocios están planeando unirse para resistir y demostrar cuánto depende la región de ellos.

Brian Munoz / St. Louis Public Radio María, una mujer sin estatus legal, se encuentra en su casa en el condado de St. Louis el Martes. "Esto es algo que elegimos porque no teníamos opciones," ella dijo sobre su llegada a los Estados Unidos. "Tienes que elegir entre tus padres y hermanos o el futuro de tus hijos. En cierto modo, nuestros propios sueños no importan."

La amenaza

María, una mujer sin estatus legal que reside en el condado de St. Louis, dijo que se ha sentido de manera similar a Soler. St. Louis Public Radio está reteniendo su apellido debido al riesgo de deportación.

"No puedo pensar en lo que puedo arriesgarme a manejar en cualquier lugar porque estoy en riesgo de que mis hijos no vean a mamá llegar a casa," ella dijo, agregando que ha tenido que evitar tiendas y restaurantes mexicanos por miedo a ser detenida por los oficiales de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). "Es triste ver cómo mucha gente apoya este esfuerzo.”

El mayor miedo de María se convirtió en una posible realidad para una familia que fue detenida mientras iban a la iglesia en St. Louis County el mes pasado.

Un transeúnte transmitió en vivo el dramático momento en que los agentes de ICE detuvieron a un hombre y a su esposa afuera de El Guanaco mientras se dirigían a la iglesia, dejando atrás a sus hijos adultos — ambos ciudadanos. Los videos rápidamente alcanzaron miles de vistas y generaron más de 100 comentarios

“Damas y caballeros, allí está... No están levantando solamente a gente con antecedentes,” dijo Antonio García, el copropietario de La Tejana Taquería y Mercado en el cercano St. Ann, quien grabó el final de la interacción. “Están levantando a todos. Es racial profiling, se llama. Lo ven latino a uno, y lo van a parar."

A pesar de la eventual liberación de la pareja, el incidente ha sacudido a una comunidad inmigrante ya temerosa, muchos de los cuales viven con la preocupación constante de ser detenidos o deportados.

No está claro cuántos agentes de ICE han aumentado su presencia en la región, aunque ha habido reportes de varios incidentes en redes sociales — algunos confirmados, otros no. El Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, la agencia federal que supervisa a ICE, no respondió a varias solicitudes de información de St. Louis Public Radio relacionadas con este reporte.

Brian Munoz / St. Louis Public Radio Claudia Cortez, de 40 años, mira los boletos de pedidos de almuerzo mientras cocina durante la hora pico del almuerzo en El Guanaco Taqueria y Pupuseria el Martes cerca de Overland. "Como se rumoró, el presidente dijo que [ICE] solo iba a deportar a personas con antecedentes criminales, pero he visto que no es así," ella dijo. "También hemos visto a personas que han sido detenidas y no tienen antecedentes criminales, gracias a Dios, [ICE] los dejó ir... con una cita en la corte."

Brian Munoz / St. Louis Public Radio Un trabajador atiende a un cliente en El Guanaco Taqueria & Pupuseria el Martes.

El costo de la deportación

El ambicioso plan de Trump para llevar a cabo "la operación de deportación más grande en la historia de nuestro país" enfrenta desafíos significativos, incluidos posibles obstáculos de los tribunales federales, problemas logísticos sobre dónde albergar a grandes cantidades de personas sin estatus legal y los costos financieros de ejecutar tal operación.

Los expertos también advierten sobre las posibles consecuencias económicas de las deportaciones masivas.

El American Immigration Council, un grupo de expertos con sede en Washington D.C., proyecta que la eliminación de trabajadores sin estatus legal de las industrias estadounidenses podría reducir el PIB del país entre un 4.2% y un 6.8%. Esto iría acompañado de una notable caída en los ingresos fiscales para el gobierno federal.

En 2022, los hogares de inmigrantes indocumentados contribuyeron con $46.8 mil millones en impuestos federales y $29.3 mil millones en impuestos estatales y locales, según la organización sin fines de lucro. Además, contribuyeron con $22.6 mil millones a la Seguridad Social y $5.7 mil millones a Medicare durante el mismo año.

Brian Munoz / St. Louis Public Radio Agentes del Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. conversan mientras irrumpen una casa en el vecindario Tower Grove South de St. Louis el Jueves. Una portavoz de la agencia dijo que la acción no estaba relacionado con inmigración.

El impacto también se sentiría en Missouri.

El verano pasado, un comité interino de la Cámara de Representantes de Missouri informó que las personas sin estatus legal en el estado contribuyen de manera significativa a su economía. En 2022, pagaron casi $114 millones en impuestos en el estado, pero los defensores de los que no tienen estatus legal señalan que este grupo no puede acceder a beneficios públicos financiados con impuestos, como Medicaid y la Seguridad Social.

Su actividad económica apoyó 160,000 empleos y generó $19 mil millones en los ingresos anuales del estado el mismo año. El informe del comité concluye que la inversión financiera proporciona “una verdadera estabilidad económica que beneficia a todos los habitantes de Missouri.”

“A nivel nacional, los beneficios son profundos,” escribieron los autores del comité interino estatal. “Otorgar autorización para trabajar a los inmigrantes ilegales (sic) aumentaría sus contribuciones fiscales al permitirles ganar un salario más alto.”

Al analizar el costo financiero detrás de los planes de Trump, los investigadores del American Immigration Council argumentan que el costo para los estadounidenses nacidos en los Estados Unidos — tanto en dólares de impuestos gastados como en pérdida de producción económica — palidece en comparación con la devastación que sufrirían los inmigrantes sin estatus legal y sus familias si se llevaran a cabo las deportaciones masivas.

“No hay manera de llevar a cabo una deportación masiva sin cambiar fundamentalmente el gobierno federal, la economía nacional y, en última instancia, la propia América,” concluyeron los investigadores.

Brian Munoz / St. Louis Public Radio Genne Quiche, un residente de St. Ann de 27 años, grita junto a 1,000 personas que protestan contra las políticas de inmigración del presidente Donald Trump el sábado pasado en el centro de St. Louis. "Tenemos que alzar nuestra voz porque si no lo hacemos, nunca nos escucharán," dijo ella. "Estamos aquí porque queremos tener un futuro mejor y apoyar a nuestras familias."

Organizando la resistencia

Una noche reciente, alrededor de 40 propietarios de pequeños negocios, abogados, organizadores de organizaciones sin fines de lucro e influyentes de la comunidad se reunieron en otro pequeña restaurante Mexicano en el norte del condado de St. Louis.

La reunión fue un encuentro de varias redes de ayuda en el área de St. Louis — normalmente una red de susurros, cadenas de mensajes y grupos privados en Facebook — que se unieron para planear cómo combatir la desinformación, organizar ayuda mutua y preparar a quienes no tienen estatus legal para una posible detención y deportación.

Una mujer preguntó a los abogados presentes en la reunión qué sucedería con la casa y las cuentas bancarias de alguien si fuera deportado. ¿Podrían ir a sus hijos? ¿Podría firmar la propiedad a un familiar?

“Nuestra comunidad está muy asustada por lo que está pasando,” dijo García, el dueño del restaurante en St. Ann y que asistió a la reunión. “He estado hablando con líderes de la comunidad. ¿Cómo podemos ayudar? ¿Cómo podemos distribuir más información sobre qué hacer y cómo hacerlo?”

García dijo que ha visto persecuciones contra los inmigrantes antes. Pero esta vez, se siente diferente.

“Ese fue un punto de quiebre donde dije: tengo que hacer algo más de lo que ya he hecho,” dijo mientras reflexionaba sobre haber visto a una familia separada por ICE. “Cuando lo ves en persona, ves que es un sentimiento diferente. Necesito hacer algo por ellos. Necesito hacer algo por mi gente.”

Brian Munoz / St. Louis Public Radio Antonio García, dueño de La Tijuana Mexican Store and Taquería, el Lunes en su tienda en St. Ann. "He visto que nuestra clientela ha disminuido mucho, quiero decir, muchísimo," el dijo. "Tienen miedo de sentarse a comer. [Están] solo esperando a ver si les va a pasar algo... si la inmigración va a aparecer también porque están apuntando a todos estos restaurantes Mexicanos."

Un asistente de la junta planeó una protesta que llevó a más de 1,000 personas al centro de St. Louis; otro comenzó a recolectar donaciones para cubrir alimentos y honorarios legales para miembros de la comunidad sin estatus legal.

Luego se propuso una idea: ¿Qué pasaría si hubiera una huelga de una semana dentro de la comunidad inmigrante?

Una acción nacional similar se llevó a cabo el Lunes, pero algunos organizadores dicen que un solo día no es suficiente. El grupo decidió hacer una huelga específica de Missouri, del 11 al 18 de Febrero con la esperanza de llamar la atención de otros residentes y legisladores.

El volante de los organizadores dice: No trabajo. No escuela. No comprar nada.

García y Soler se están uniendo a los aproximadamente 30 negocios del área de St. Louis — boutiques de ropa, mercados, clubes de noche, restaurantes, trabajadores de jardinería y panaderías, entre otros — para participar en la huelga, a pesar del riesgo de pérdida financiera.

“Ninguna cantidad de dinero puede reemplazar la paz mental,” dijo García, señalando que va a usar los fondos de emergencia de su negocio para pagar a sus trabajadores. “Íbamos a perder algo de dinero esa semana, pero vamos a ganar mucho más.”

Brian Munoz / St. Louis Public Radio Gabby Moreno, de 28 años, de Hazelwood, es una de las muchas organizadoras detrás de una huelga de una semana en la región de St. Louis para llamar la atención sobre las contribuciones de las personas sin estatus legal. "Siento que toda la frustración y enojo que he tenido durante muchos años me hizo querer levantarme por mi comunidad... y decir lo que creo que muchos querrían decir, pero tienen miedo de hacerlo," ella dijo. "Tenemos el poder. Si todos nos unimos, podemos hacer una diferencia."



Gabby Moreno, una joven de 28 años de Hazelwood que está ayudando a coordinar la huelga, dijo que el objetivo del organizador es mostrar las amplias contribuciones económicas y laborales que las personas sin estatus legal tienen en la región y en las industrias.

“Somos una parte esencial de este país,” Moreno dijo. “Siento que una semana sin inmigrantes definitivamente haría un impacto y tal vez abriría algunos ojos para ver que realmente somos importantes aquí y realmente importamos.”

Aunque el futuro es incierto, residentes del área de St. Louis sin estatus legal, como María, dicen que continuarán haciendo su parte en la comunidad y seguirán luchando por alcanzar el Sueño Americano a pesar del dolor que puedan sentir en este momento difícil.

“Sin embargo, bajo cualquier circunstancia, nos levantamos,” ella dijo. “Vamos por un dia, mas. Vamos por un sueño mas. Vamos por creer que tenemos esperanza en que mañana sera algo bueno para nuestros hijos.”

Este reporte fue traducido por Brian Munoz de St. Louis Public Radio. Envía preguntas y comentarios sobre este informe a feedback@stlpublicradio.org.